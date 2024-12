Friseur-Innungen Steinfurt und Warendorf fusionieren Zum 1. Januar 2025 fusionieren die beiden Innungen Steinfurt und Warendorf zur Friseur-Innung Steinfurt Warendorf. Die entsprechenden Beschlüsse waren bereits im Vorfeld in den Innungen diskutiert und besprochen worden und sind jetzt in den Innungsversammlungen einstimmig gefasst worden. Das Ziel: Aus einer Position der Stärke heraus die Kräfte bündeln für die Zukunft. Die entsprechenden Beschlüsse waren bereits im Vorfeld in den Innungen diskutiert und besprochen worden und sind jetzt in den Innungsversammlungen einstimmig gefasst worden.



Ebenso einstimmig fielen die Personalentscheidungen zur Besetzung des neuen Vorstandes bei der ersten gemeinsamen Innungsversammlung im Anschluss. Neue Obermeisterin der fusionierten Innung wird Susanne Dorsten sein. Die Ochtruperin hatte das Amt auch in der Friseur-Innung Steinfurt inne. Zu ihrem Stellvertreter wurde mit Christian Günnewig (Warendorf) der bisherige Obermeister der Friseur-Innung Warendorf gewählt. Komplettiert wird der neue Innungsvorstand durch Frank Overberg (Greven), Karin Weitkamp (Saerbeck), Katharina Schulze Ahlke, (Wadersloh) Tobias-Julian Göfert (Horstmar) und Monika Olbert, (Wadersloh). Die fusionierte Friseur-Innung Steinfurt Warendorf wird über 150 Mitgliedsbetriebe in beiden Landkreisen vertreten und somit ein starkes Sprachrohr für die Interessen des Friseur-Handwerks sein.







Foto: Kreishandwerkerschaft Steinfurt Warendorf 3. Experten-Workshop zur Novellierung der Meisterprüfung Am 09.12.24 kam das Experten-Team zur Neuentwicklung der Meisterprüfung im Friseurhandwerk erneut in Köln zusammen. Unter der Leitung von Fred Schumacher (FBH - Forschungsinstitut für Berufsbildung im Handwerk) wurden die Ausarbeitungen zur Fachpraxis (Teil 1) finalisiert und die Inhalte zur Fachtheorie (Teil 2) erarbeitet und in den gesetzlich vorgegeben Strukturrahmenplan eingearbeitet.



Nach Fertigstellung wird der Entwurf im nächsten Schritt über den ZDH (Zentralverband des Deutschen Handwerks) an die Handwerkskammern zur Ansicht und Prüfung weitergeleitet. Parallel startet im Januar die Entwicklung des neuen Rahmenlehrplanes für die Meistervorbereitungskurse.



Foto (v.l.n.r.): Jan Kopatz (ZV), Fred Schumacher (FBH), Martin Jetter (ZV), Ulf Pingel (Fachlehranstalt Oldenburg), Lena Kühn (Ver.di), Christian Hertlein (BBA-Vorsitzender ZV)

SWR zeigt Doku über GCS-Gewinnerin Mit Bestleistungen überzeugte sie bei den German Craft Skills: Lea Wybranietz aus Herdwangen-Schönach in Baden-Württemberg ist die Newcomerin des Jahres. Der SWR hat sie vor und während des Wettbewerbs begleitet.



Die sehenswerte Doku finden Sie hier.





Foto: Screenshot SWR Save the Date: ISMMA 2025 Kommen Sie zum Community Event 2025 im Saarland! Am 8. und 9. März 2025 geht die ISMMA (Innung Saarland Mode Messe Award) im E-Werk in Saarbrücken in die zweite Runde.



Weitere Infos folgen in Kürze.





Foto: Landesinnung Friseure und Kosmetik Saarland Innungslogo „Ihr Friseur 2025“ Exklusiv für Innungsmitglieder Zeigen Sie, was Sie ausmacht – mit dem neuen Innungslogo für 2025! Innungsfriseurinnen und -friseure sind besonders. Sie stehen für Qualität und Professionalität. Dafür sind sie Mitglied in der Innung. Und das sollten sie auch zeigen. Das Markenlogo 2025 bringt das große Plus der Innungsmitgliedschaft prägnant auf den Punkt. Mit dem Slogan „Wir machen Trends“ zeigt das Innungslogo, warum sich der Salonbesuch bei einem Innungsfriseur besonders lohnt.



Die aktuelle Edition besteht aus einer Fensterfolie und einem Set aus vier Spiegelaufklebern. Nutzen können das Innungslogo ausschließlich Salons, die einer Friseurinnung angehören, die über ihren Landesverband dem Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks angeschlossen sind. Das Werbe-Medium bietet viele Vorteile: Für Kundinnen und Kunden ist es Entscheidungshilfe bei der Salonsuche, für Innungsfriseurinnen und -friseure ist es ein starkes Marketinginstrument, und für Innungen ist es ein weiteres Plus im Mitgliederservice.



Bestellen Sie direkt online in unserem Webshop unter:

www.awg-shop.de/Salonwerbung

Oder per Mail an: awg@friseurhandwerk.de (unter Angabe der Menge und der Rechnungsadresse).